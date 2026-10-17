Березниковский «Кристалл», лысьвенская «Юность» и три пермские спортшколы получат средства на укрепление материально-технической базы из федеральной субсидии в 14 млн рублей, выделенной Пермскому краю по проекту «Развитие спорта высших достижений».
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