Латвия грозит депортировать 1167 россиян, почти 800 из них пенсионеры

Global look press/dpa/Alexander Welscher Депортация из Латвии грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет, сообщили в агентстве LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ).
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