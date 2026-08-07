Захарова раскритиковала Навроцкого за русофобские заявления

Мария Захарова критиковала президента Польши Кароля Навроцкого за его антироссийские высказывания. Навроцкий заявил о поддержке Украины против России и отказался от символики украинских националистов в Польше.
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