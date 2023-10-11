С территории Газы освободили заложницу с двумя детьми

Представители ХАМАС освободили жительницу израильского поселения и двух ее детей.На пятый день обострившегося противостояния между ХАМАС и Израилем представители палестинского движения отпустили на свободу одну из заложниц.
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