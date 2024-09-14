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Царьград

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Свидетели заявили о причастности замглавы Подольска к ЧП в котельной

Свидетели заявили о причастности замглавы Подольска к ЧП в котельной

Зимой из-за аварии без тепла остались жители Климовска.Свидетели подтвердили причастность заместителя главы администрации Подольска Романа Рязанцева к аварии в котельной, которая произошла в январе 2024 года.

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