Опять заморозки?! На Кубани синоптики дали неутешительный прогноз

В предутренние и утренние часы 17 апреля, а также в ночные и утренние часы 18 апреля в отдельных юго-восточных предгорных территориях Краснодарского края прогнозируются отрицательные температуры в воздушном пространстве и на земле: от -1 до -2 градусов Цельсия.