Блинкен и Ван И обсудили важность поддержания стабильности на Ближнем Востоке

REUTERS/Violeta Santos Moura Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И обсудил важность предотвращения вступления в палестино-израильский конфликт других сторон и поддержания стабильности на Ближнем Востоке.