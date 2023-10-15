Блинкен и Ван И обсудили важность поддержания стабильности на Ближнем Востоке

REUTERS/Violeta Santos Moura Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с министром иностранных дел Китая Ван И обсудил важность предотвращения вступления в палестино-израильский конфликт других сторон и поддержания стабильности на Ближнем Востоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии