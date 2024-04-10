Овечкин установил в НХЛ новый рекорд по количеству сезонов с 30 голами

Российским хоккеистом, капитаном команды "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным был установлен новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству регулярных сезонов с 30 и более заброшенными шайбами.
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