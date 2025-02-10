Новый шаг ОАЭ в космос: контракт на создание модуля для окололунной станции

Объединённое предприятие Thales Alenia Space, созданное компаниями Thales (67%) и Leonardo (33%), заключило контракт с Космическим центром имени Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) на проектирование и разработку Эмиратского модуля шлюза для экипажа и научных исследований.