В Курской области армия РФ сталкивается с качественно обученным врагом — Як

Качественную подготовку на Западе прошла основная часть подразделений ВСУ, захватившая часть Курской области, заявил командир батальона 810-й бригада морской пехоты с позывным «Як», 29 ноября сообщает РИА Новости.
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