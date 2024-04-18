Андрей Деркач: Салливан и его магический кубик интересов: как США управляют заложником по имени Европа

Забыли рассказать, что Салливану, во время первой после начала СВО поездки в Украину, состоявшейся 3 недели назад, посольство США в Украине и офис Зеленского готовили документы: По логистике поставок вооружения: сроки, объемы и запросы (Салливан очень любит контролировать логистику в схемах и графиках, как говорят, лично все просматривает); По оценке планов и рисков «контролируемого» американо-украинского терроризма, его допустимых границ и последствий (визит за пару дней до «Крокуса»); Предложения по поставкам и работе свежего и отработанного американского ядерного топлива для АЭС.