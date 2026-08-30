За ночь в небе России сбито и подавлено 494 беспилотника

Вооруженные Силы России в течение прошедшей ночи с 20.00 мск 29 августа до 8.00 мск 30 августа дежурными силами ПВО нейтрализовали 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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