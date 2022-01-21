Готовьте сразу два: рецепт Сникерса, который покорит гостей

Всего 16 орешков превратили обычную шоколадку в культовый батончик, продаваемый по всему миру. А что будет, если испечь такой торт? Бисквитный торт «Сникерс» с орешками и соленой карамельюВ секунду человечество съедает четыреста «Сникерсов».