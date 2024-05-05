Появилось первое видео с обновленным Aurus Senat, на котором Путин приедет на инаугурацию

Президентский лимузин Aurus Senat в новом облике впервые показали широкой публике по телевидению. Кадрами рестайлингового автомобиля, который станет частью инаугурационной церемонии президента РФ Владимира Путина 7 мая, поделился журналист ВГТРК Павел Зарубин.
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