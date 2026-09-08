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МОСИНФОРМ

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Лекции про авангард, выставка о Маяковском и астрономические явления — что не пропустить 8 сентября Москве:

Лекции про авангард, выставка о Маяковском и астрономические явления — что не пропустить 8 сентября Москве:

— лекция «Московский авангард: искусство нового времени» в Музее Москвы; — спектакль «Джентльмен на вечер» в Театре комедии на ВДНХ; — открытие выставки «Маяковский читает» в «Квартире в Студенецком переулке»; — мастер-класс «Трудные переговоры: приемы для сложных ситуаций» в деловом центре «Москва» (с 12:00 до 15:00, по регистрации); — можно наблюдать сближения Луны с Юпитером (утром перед восходом Солнца в восточной части неба); — последний день приёма заявок на конкурс костюмов к Осеннему велофестивалю (подача фото в комментариях до 8 сентября включительно).

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