"Национальная катастрофа России": СБУ убивает лучших спецов ВПК в глубоком тылу. Раскрыты будущие цели. Расстрельный список открыт до СВО

Деятельность и маршруты террористов остаются неизвестными и скрытными. Однако засекреченный расстрельный список оказался опубликован: кроме известных случаев убийств наших военных, СБУ убивает лучших спецов нашего ВПК в глубоком тылу.
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