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Нижегородская правда

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Т2 признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge

Т2 признан «Работодателем нового поколения» по версии Changellenge

Т2, российский оператор мобильной связи, успешно прошел сертификацию от Changellenge – стратегического HR-партнера компаний и карьерной платформы для молодежи.

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