ТАСС: внешние силы хотят спровоцировать массовые беспорядки в Сирии

Внешние силы хотят посеять в Сирии вражду на религиозной почве и призывают к беспорядкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийской провинции Латакия, где 25 декабря прошли протесты алавитов.
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