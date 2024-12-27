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ТАСС: внешние силы хотят спровоцировать массовые беспорядки в Сирии

ТАСС: внешние силы хотят спровоцировать массовые беспорядки в Сирии

Внешние силы хотят посеять в Сирии вражду на религиозной почве и призывают к беспорядкам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийской провинции Латакия, где 25 декабря прошли протесты алавитов.

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