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«Бенфика» покупает за 7 млн евро хавбека «Торино» Мейте. Он был в аренде в «Милане»

Полузащитник «Торино» Суалио Мейте близок к переходу в «Бенфику». Лиссабонцы согласовали трансфер 27-летнего француза за 7 млн евро.

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