Мишустин назначил Гукова первым заместителем главы ФТС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Валерия Гукова первым заместителем руководителя ФТС. Гуков ранее возглавлял Дальневосточное таможенное управление и начал свою карьеру в таможенной службе в 1999 году.
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