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Живая Кубань

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Россияне отказываются от автомобилей и пересаживаются на велосипеды. Пробки и цены на бензин подталкивают к радикальным решениям

Россияне отказываются от автомобилей и пересаживаются на велосипеды. Пробки и цены на бензин подталкивают к радикальным решениям

Россияне отказываются от автомобилей и пересаживаются на велосипеды. Пробки и цены на бензин подталкивают к радикальным решениямРоссийские водители все чаще отказываются от автомобилей в пользу альтернативных способов передвижения.

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