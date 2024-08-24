Хирург Умнов назвал причины женского облысения

К алопеции приводит, в частности, нехватка тестостерона, а также некоторых витаминов и минералов.Хирург Александр Умнов объяснил, что к облысению или алопеции у женщин в 45-50 лет приводит снижение уровня тестостерона.
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