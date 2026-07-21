⚡️ Правительство России направит финансовую помощь Крыму из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Республике выделят субсидию для стабилизации цен на топливо.
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⚡️ Правительство России направит финансовую помощь Крыму из-за чрезвычайной ситуации в энергетике Республике выделят субсидию для стабилизации цен на топливо.