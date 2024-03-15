Культ крови и зеркал в могущественной империи Теотиуакана

Под великолепным храмом лежат жертвы одного из крупнейших человеческих жертвоприношений в истории. Крупнейший город-государство, когда-либо существовавший в Мезоамерике, возможно, черпал свою силу из леденящей душу страсти к блестящим предметам и человеческой крови, которая удовлетворялась с помощью острого как бритва вулканического стекла, известного как обсидиан.