Культ крови и зеркал в могущественной империи Теотиуакана

Под великолепным храмом лежат жертвы одного из крупнейших человеческих жертвоприношений в истории. Крупнейший город-государство, когда-либо существовавший в Мезоамерике, возможно, черпал свою силу из леденящей душу страсти к блестящим предметам и человеческой крови, которая удовлетворялась с помощью острого как бритва вулканического стекла, известного как обсидиан.
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