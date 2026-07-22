Специалисты Nismo «подогрели» электрокроссовер Nissan Leaf[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Спортивное подразделение Nissan — Nismo (Nissan Motorsport) — представило очередную «заряженную» версию массовой модели для японского рынка.
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