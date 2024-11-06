Маск отреагировал на первые результаты выборов в США словами "гейм, сет и матч"

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах в США и первых результатов электорального процесса отреагировал на отрыв кандидата от республиканцев Дональда Трампа словами "гейм, сет и матч".
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