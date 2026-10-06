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Директор «Динамо» Харчук об Овечкине: «Ни на что не намекаю, но Александр начинал карьеру во взрослом хоккее, когда я был в клубе. Сейчас я снова в «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Анатолий Харчук отметил, что Александр Овечкин мог бы вернуться в клуб.

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