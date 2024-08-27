Во Владивостоке восстанавливают дороги с привлечением дополнительных сил

Во Владивостоке продолжают локально восстанавливать дороги силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и проводить комплексный ремонт улиц с привлечением сторонних специализированных компаний, сообщает PRIMPRESS.
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