Транснефть завершила подключение новых участков нефтепроводов в Татарстане

АО «Транснефть – Прикамье» завершило комплекс мероприятий по технологическому подключению построенных участков магистрального нефтепровода (МН) Набережные Челны – Альметьевск и магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Набережные Челны - Альметьевск.
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