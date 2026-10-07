Лионель Месси завершил карьеру: как прошел последний матч легенды

Стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе в этот день залило слезами. фото: Andrew J. Clark/ISI Photos7 октября 2026 года в мире футбола произошло одновременно грустное и великое событие: легенда сборной Аргентины Лионель Месси, спустя 208 матчей и 20 лет выступлений за национальную команду провел последнюю игру в ее футболке.
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