Открытие своего салона красоты: пошаговое руководство Юлия ПономареваВ современном мире красота и уход за собой занимают одно из центральных мест в жизни многих людей, что делает бизнес салонов красоты и косметологических клиник особенно привлекательным для предпринимателей.
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