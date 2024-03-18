Открытие своего салона красоты: пошаговое руководство Юлия ПономареваВ современном мире красота и уход за собой занимают одно из центральных мест в жизни многих людей, что делает бизнес салонов красоты и косметологических клиник особенно привлекательным для предпринимателей.