ДГТУ наградил ректора Баламирзоева медалью Минобороны РФ

Ректор ДГТУ Назим Баламирзоев удостоен медали Минобороны РФ "Адмирал флота С. Г. Горшков". Пресс-служба вуза отметила, что это признание заслуг университета в развитии оборонных технологий и интеграции науки с национальной безопасностью.