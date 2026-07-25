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Царьград

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ДГТУ наградил ректора Баламирзоева медалью Минобороны РФ

ДГТУ наградил ректора Баламирзоева медалью Минобороны РФ

Ректор ДГТУ Назим Баламирзоев удостоен медали Минобороны РФ "Адмирал флота С. Г. Горшков". Пресс-служба вуза отметила, что это признание заслуг университета в развитии оборонных технологий и интеграции науки с национальной безопасностью.

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