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Регионы России

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Путин и Трамп обсудили продолжение энергоэкономического сотрудничества

Путин и Трамп обсудили продолжение энергоэкономического сотрудничества

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели успешный телефонный разговор, в ходе которого подтвердили намерение продолжать энергетическое и экономическое сотрудничество между двумя странами.

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