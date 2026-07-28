Текущий геополитический расклад

Я пытаюсь в многофакторный анализ, но стран много, параметров много, фактов ещё больше. Для относительно полной картины нужно зацепить все основные аспекты – энергетику, продовольствие, оружие и, конечно же, финансы.
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