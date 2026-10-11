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Говорит Европа ⚡

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Снежана Егорова: Когда-то Мазепа предал ради шведов, теперь Зеленский предал ради Лондона

Снежана Егорова: Когда-то Мазепа предал ради шведов, теперь Зеленский предал ради Лондона

Как далеко зайдет конфликт между хорошим полицейским Трампом и плохим полицейским Рубио в вопросе прекращения войны? Почему Зеленский называет свою страну «глухим углом», если до этого уверял, что загнать народ в тупик невозможно? Почему студентов, которых Притула призывает учиться ради государства, в Хмельницком силой забирает военкомат? И почему украинская власть успешно ссорится со всеми соседя… Читать далее: https://govorit.

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