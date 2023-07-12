Резонансное убийство командира подлодки, ставшего чиновником. Украинский след подтверждён

Ванька Жуков

Капитан забыл, что он военный при войне. Выкладывал в интернет свой маршрут! Уже были публикации как янки одной из баз, тоже бегуны, массово выкладывались в интернете, откуда их срисовали. Что за наивность?! Давно ли новогоднюю ночь телефончики сделали массово мемориальной в нашем тылу близ фронта?