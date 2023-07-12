Вечером 10 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства Станислава Ржицкого, заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации г.
Резонансное убийство командира подлодки, ставшего чиновником. Украинский след подтверждён
Комментарии
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Ванька Жуков
Капитан забыл, что он военный при войне. Выкладывал в интернет свой маршрут! Уже были публикации как янки одной из баз, тоже бегуны, массово выкладывались в интернете, откуда их срисовали. Что за наивность?! Давно ли новогоднюю ночь телефончики сделали массово мемориальной в нашем тылу близ фронта?
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7 час.
Ванька Жуков
При тиражах наших СМИ что то не припомню репортажа ол АНБ, его возможностях, мощностях суперЭВМ, где есть место для каждого с телефоном-шпионом. Нормальные люди конопочными пользуются, если это поможет.
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7 час.
ВЖ
Ванька Жуков
Еще со времён Чернобыля была частушка:"если хочешь стать отцом обвяжи яйцо свинцом". Экранированные телефонные футляры, для сим-карт, автобрелков продаются, обязать военных пользоваться.
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7 час.
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