Чудотворная икона Казанской Божьей Матери прибыла в Самару

В Самару привезли чудотворную святыню - московский список Казанской иконы Божией Матери. Эта икона считается одной из самых почитаемых среди православных верующих и защищает воинов, сражающихся на поле боя.
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