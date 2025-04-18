Автостоянка на углу Ростовского шоссе и ул. Солнечной. Когда нельзя, но очень хочется. Тем более ГИБДД не против.
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Автостоянка на углу Ростовского шоссе и ул. Солнечной. Когда нельзя, но очень хочется. Тем более ГИБДД не против.