В Екатеринбурге часть бывшего ректора УПИ назвали улицу

Одна из улиц Кировского района будет названа в честь Станислава Набойченко, почетного гражданина Свердловской области и бывшего ректора Уральского политехнического института Одна из улиц Кировского района будет названа в честь Станислава Набойченко, почетного гражданина Свердловской области и бывшего ректора Уральского политехнического института.
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