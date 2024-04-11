В Екатеринбурге часть бывшего ректора УПИ назвали улицу

Одна из улиц Кировского района будет названа в честь Станислава Набойченко, почетного гражданина Свердловской области и бывшего ректора Уральского политехнического института Одна из улиц Кировского района будет названа в честь Станислава Набойченко, почетного гражданина Свердловской области и бывшего ректора Уральского политехнического института.