Украинский телеканал “Рада” в прямом эфире показал карту России, включающую Крым

Чей Крым? Один их телеканалов Украины использовал в своём сюжете карту, вызвавшую в стране переполохУкраинский новостной телеканал пообещал наказать сотрудников, которые продемонстрировали карту с русским Крымом во время эфира.
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