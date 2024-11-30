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Царьград

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Глава Дагестана заявил о провале атаки ВСУ на объекты в Каспийске

Глава Дагестана заявил о провале атаки ВСУ на объекты в Каспийске

Из-за воздушной опасности аэропорт Махачкалы временно приостанавливал работу.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о провале очередной атаки беспилотниками ВСУ на объекты в Каспийске.

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