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Губернатор Белгородской области Гладков: девять человек находятся в больницах после атаки диверсантов ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков: девять человек находятся в больницах после атаки диверсантов ВСУ

Девять граждан находятся в медицинских учреждениях после атаки украинских диверсантов. Соответствующей информацией поделился губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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