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Русско-украинские переговоры возобновят 15 марта: Зеленский прокомментировал ситуацию

Русско-украинские переговоры возобновят 15 марта: Зеленский прокомментировал ситуацию

Ранее информацию сообщил руководитель делегации Украины, советник главы Зеленского Михаил Подоляк. Украинский президент отметил, что на вчерашних переговорах, 14 марта, украинская делегация довольно неплохо работала над урегулированием ситуации.

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