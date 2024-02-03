Эндокринолог предупредила о последствиях дефицита йода у детей

Врач-эндокринолог Екатерина Янг рассказала, как предотвратить дефицит йода у детей. По ее словам, этот микроэлемент очень важен для растущего организма, поскольку отвечает за развитие интеллекта, памяти, ума и обеспечивает хороший иммунитет, рост и достаточный уровень энергии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии