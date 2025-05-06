Победитель первого тура повторных президентских выборов в Румынии, ультраправый политик-националист Джордже Симион дал интервью обьявленному в РФ изданием-иноагентом иновещательному официозу Deutsche Welle.
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