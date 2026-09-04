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«Русский Робин Гуд»: чем прославился Григорий Котовский?

«Русский Робин Гуд»: чем прославился Григорий Котовский?

Ему дали кличку «Атаман Ада» — он грабил помещиков и показывально раздавал деньги бедным. Шесть раз бежал из тюрем, приговорён к смерти, но дожил до революции и стал красным командиром.

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