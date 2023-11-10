Ещё один регион. Тульский губернатор Дюмин решил запретить иностранцам работать в ряде отраслей

Все это не плохо но совершенно недостаточно чтобы ограничить наплыв мигрантов, тем более полностью его остановить.

ВераВерная

Хочешь, чтоб твой регион нормально жил и развивался - избавляйся от наплыва "незаменимых" специалистов. Тут Дюмин абсолютно прав. Ограничения и квоты - это хорошо, но задача первоочередная - уничтожить на корню эти диаспоры, эти наросты на измученном теле России. Есть посольства, есть консульства - вот и пусть своей работой занимаются. Официально.