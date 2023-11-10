В прошлом году Министерство внутренних дел РФ "порадовало" жителей Тульской области заявлением, согласно которому она вошла в число регионов России, наиболее привлекательных для мигрантов.
Ещё один регион. Тульский губернатор Дюмин решил запретить иностранцам работать в ряде отраслей
Комментарии
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виктор матвеев
Все это не плохо но совершенно недостаточно чтобы ограничить наплыв мигрантов, тем более полностью его остановить.
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18 час.
ВераВерная
Хочешь, чтоб твой регион нормально жил и развивался - избавляйся от наплыва "незаменимых" специалистов. Тут Дюмин абсолютно прав. Ограничения и квоты - это хорошо, но задача первоочередная - уничтожить на корню эти диаспоры, эти наросты на измученном теле России. Есть посольства, есть консульства - вот и пусть своей работой занимаются. Официально.
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18 час.
Регина Толстоброва
Вообще не надо их в Россию приглашать. Пусть Европа их берет.
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18 час.
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