Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 999 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    Жиды просраLи свой холокост, кто им теперь, после уничтожения детей в Газе, сочувствовать будет?Видимо, только то...
  • Пульхерия Djem
    Он не работает,потому что боится выгореть!!! Ох...еть!Будни бежавших в ...
  • Александр Денисов
    А что, им у нас запрещали рыться в помойных баках?Будни бежавших в ...

Ещё один регион. Тульский губернатор Дюмин решил запретить иностранцам работать в ряде отраслей

Ещё один регион. Тульский губернатор Дюмин решил запретить иностранцам работать в ряде отраслей

В прошлом году Министерство внутренних дел РФ "порадовало" жителей Тульской области заявлением, согласно которому она вошла в число регионов России, наиболее привлекательных для мигрантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор матвеев
Все это не плохо но совершенно недостаточно чтобы ограничить наплыв мигрантов, тем более полностью его остановить.
Ответить
18 час.
ВераВерная
Хочешь, чтоб твой регион нормально жил и развивался - избавляйся от наплыва &quot;незаменимых&quot; специалистов. Тут Дюмин абсолютно прав. Ограничения и квоты - это хорошо, но задача первоочередная - уничтожить на корню эти диаспоры, эти наросты на измученном теле России. Есть посольства, есть консульства - вот и пусть своей работой занимаются. Официально.
Ответить
18 час.
Регина Толстоброва
Вообще не надо их в Россию приглашать. Пусть Европа их берет.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх