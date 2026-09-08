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Газета.ру

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Эксперт Мороз: с 1 октября меняются правила внесения наличных в банкоматах

Эксперт Мороз: с 1 октября меняются правила внесения наличных в банкоматах

С 1 октября россияне смогут вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом — через Систему быстрых платежей.

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