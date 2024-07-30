Девять стран призвали к пересмотру выборов в Венесуэле

TASS/AP/Fernando Vergara Правительства девяти стран Латинской Америки выразили обеспокоенность результатами выборов в Венесуэле, в ходе которых победу одержал действующий президент государства Николас Мадуро.
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