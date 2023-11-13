Библиотека на Усиевича организует литературный квест

Детская библиотека №31 приглашает жителей района Аэропорт 25 ноября принять участие в литературно-игровом квесте «Под Алыми парусами!», который будет посвящён произведению Александра Грина, сообщила администрация учреждения.
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